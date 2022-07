Design der Woche: Unkomplizierte Marmoroptik für die Küche

Das spanische Unternehmen Cosentino, spezialisiert auf Oberflächen für die Küche, hat beim Salone del Mobile 2022 eine neue Kollektion von Dekton® vorgestellt. Das Material ist eine Kombination der zur Herstellung von Glas, Keramik oder Quarzflächen verwendeten Rohstoffe.

Die Besonderheit: Die natürliche Äderung im Gestein. Die ultrakompakte Oberfläche besteht aus bis zu 20 natürlichen Mineralien und wird zu 100 Prozent CO 2 -neutral gefertigt. So bietet die „Onirika“-Kollektion neue, nachhaltige Gestaltungsoptionen für Küchen, Möbelstücke Wände und Böden – innen wie außen. Die von Marmor inspirierten Oberflächen mit dern Äderungen sind in den Farbtönen Awake (siehe Bild), Lucid, Somnia, Neural, Trance, Vigil, Daze und Morpheus erhältlich. Dekton® ist in Stärken von 4 mm bis 3 cm einsetzbar und ermöglicht fugenarme Verkleidungen in Formaten bis 320 cm x 144 cm. Der Vorteil: Das Material ist feuer- und kratzfest, resistent gegen Kälte, Hitze und Thermoshocks sowie farb- und UV-beständig.

Entworfen wurde „Onirika“ von der Designerin Nina Magon, die mit ihrem Designbüro vor allem in den USA, Kanada und Indien tätig ist. Die neue Oberfläche kann ab Herbst bezogen werden , Preis daher derzeit auf Anfrage bei:

www.cosentino.com