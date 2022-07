Design der Woche: Schwedische Idee und italienisches Handwerk

Eine Kombination aus dünnen Metallstäben. Einzeln zu zerbrechlich, um starken Belastungen standzuhalten. Gemeinsam aber unzerstörbar: Wer auf Velit Platz nimmt, ist überrascht ob der Anschmiegsamkeit des Metalls. Diese ist vor allem der kontinuierlichen Arbeit Björn Dahlströms an der Sitzgeometrie geschuldet. Dass die Wurzeln des Designers zudem in der Grafik liegen, wird an der Optik sichtbar: Das Stuhlgestell aus Stahlrohr steht wie gezeichnet da. „Auch meine Projekte im Industrie- und Produktdesign betrachte ich durch die Augen eines Grafikers“, verrät der Schwede beim Interview in Mailand und erzählt weiter: „Doch auch mein Interesse an Dreidimensionalität prägt mich schon seit in meiner Kindheit.“