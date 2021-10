Luxus auf hoher See: Yachtaustatter über das dekadente Business

KURIER: Wie kommt es, dass sich eine Tischlerei aus dem Industrieviertel zum Yachtausstatter wird?

Christian Bolinger: Das ist über das Tischler-Handwerk gewachsen, das in der gesamten Alpenregion einen enormen Stellenwert hat. Während an den Seeregionen der Schiffsbau dominiert, gibt es da kaum Ausstatter. Aber die Tischlerei ist nur ein Teil unserer Arbeit, wir decken gemeinsam mit tollen Partnern viele andere Themen ab. Speziell im Bereich der Gestaltung mit Leder, Metall und Oberflächen. Unsere Aufgabe ist es, all das zu vereinen und etwas großartiges Ganzes daraus zu machen.

Gerade waren Sie auf der Yachtmesse in Monaco. Welche Trends konnten Sie da erkennen?

Ein großer Trend ist das Vereinen von innen und Außen, durch deckenhohe Fenster, was im Yachtbau wirklich neu ist. Das gibt ein ganz besonderes Raumgefühl. Die robusten, schweren Außenbereiche haben sich hin zu modularen, leichten Aufenthaltslandschaften entwickelt, was auch das neue Tätigkeitsfeld des Exteriorbereichs für uns eröffnet hat. Auch Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in unserer Branche.

Widersprechen sich Nachhaltigkeit und Luxus denn nicht grundsätzlich?

Zugegeben, das ist schwer zu vereinen. Aber es gibt Innovationen und Entwicklungen, die vieles verbessern. Etwa das Segelschiff Black Pearl, das mit ein paar wenigen Litern Diesel von Amsterdam nach NY segeln kann. Das Schiff generiert auch Elektrizität durch das Verwenden des Propellers mit Gegenschub. Das inspiriert zu weiteren Innovationen.

Was passiert eigentlich mit ausrangierten Yachten?

Da ist durchaus ein Markt da. Teilweise werden diese im Charter-Bereich eingesetzt. Da kann man dann für ein, zwei Wochen die Yacht samt Crew chartern und sein Programm erstellen. Das ist eine relativ wichtige Sekundär-Industrie. Wer eine bestehende Yacht kauft, spart natürlich enorm Zeit und kann etwa nur das Interieur erneuern lassen.

Die Bauwelt klagt über Rohstoffknappheit, betrifft das auch die Yacht-Branche?

Aufgrund der Produktionslaufzeit von drei bis vier Jahren für eine neue Yacht kann man da mit klugem Materialmanagement gegensteuern. Aber die Ansprüche steigen kontinuierlich und die Menschen, die das erfüllen können, werden immer weniger. Menschen mit dem Wissen und dem Know-how sind knapp und das hat einen größeren Einfluss auf unsere Branche, als die Ressourcenknappheit der Rohstoffe.