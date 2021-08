Lost Places Trend: Der Zauber des Verfalls

Heute inspizieren sie die Keller unter der A. Moll Apotheke „Zum weißen Storch“ am Tuchlauben Nr. 9 im ersten Wiener Gemeindebezirk. „Wir sind hier im ältesten Teil Wiens. Genau hier befand sich vor 2000 Jahren das Legionslager Vindobona der Römer“, sagt La Speranza. In diesen Kellergewölben wurde im Jahr 1917 eine römische Speerspitze gefunden. Sonst erinnert hier, zwei Geschoße unter Straßenniveau, nichts mehr an die Römerzeit. Seit 1870 und damit seit dem Bestehen der Apotheke, wurde der Keller als Lager für Waren genutzt. Man sieht jetzt noch alte Heinrich Drasche Ziegeln aus dem 19. Jahrhundert, Kisten aus der NS-Zeit, unzählige kleine und große Arzneifläschchen und zugemauerte Gänge, die in benachbarte Keller führten. Die Augen von La Speranza und Arnold leuchten, als hätten sie einen Schatz gefunden. „Wir sind jetzt gerade Teil der Vergangenheit. Faszinierend, oder?“, fragt La Speranza und spricht damit ein Phänomen an, das derzeit viele Hobbyfotografen begeistert: Den Zauber von verlassenen Orten, in der Szene besser bekannt unter dem Namen „Lost Places“.