Logistikimmobilien: Wenig moderne Flächen in Wien

Der Markt für Logistik- und Industrieimmobilien in Wien schwächelt: Wie aus dem neuen Industrie- und Logistik-Marktbericht von Otto Immobilien hervorgeht, musste der Markt im ersten Halbjahr 2022 neuerlich einen Umsatzrückgang verzeichnen. So lag die Vermietungsleistung bei lediglich 39.313 m2, was ein Minus von 16 Prozent gegenüber dem bereits schlechten ersten Halbjahr 2021 bedeutet.

Als Hauptgrund sieht Patrick Homm, Leiter des gewerblichen Maklerteams bei Otto Immobilien, den eklatanten Mangel an modernen bzw. generell verfügbaren Logistikflächen im Raum Wien und Umgebung. Künftig rücken daher die Bundesländer und hier die Regionen in und um Graz sowie Linz in den Vordergrund.

ESG gewinnt an Bedeutung

Auch das Thema ESG, sprich ökologische und soziale Faktoren, wird immer wichtiger, da viele Bestandsflächen nicht mehr den gestiegenen Anforderungen entsprechen. „Für Investoren und verstärkt auch für potenzielle Mieter, sind entsprechende Gebäudezertifizierungen eine Voraussetzung für einen Erwerb bzw. eine Anmietung. Dabei spielen neben Faktoren wie alternativen Energien auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes und damit die Mitarbeiterzufriedenheit eine bedeutende Rolle“, berichtet Homm.