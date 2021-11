Last Minute Ideen: Adventkalender zum Selbermachen

Für Ideensammler

Gemeinsame Zeit im Advent

Es muss nicht immer etwas Materielles sein. Stattdessen kann man auch einfach gemeinsame Zeit in der Vorweihnachtszeit schenken. In Form von selbst geschriebenen Gutscheinen für gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Kekse backen, Musik hören oder Weihnachtsfilme schauen. So wird der Adventkalender zu einem persönlichen Geschenk. Für den Kalender einfach auf schönem Papier den Gutschein oder die gemeinsame Aktivität aufschreiben (hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt) zusammenrollen, zusammenbinden, aufhängen und fertig!