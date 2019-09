Gemeinschaftsgärten: Landwirte in der Stadt

Seinen Anfang nahm das „Urban Gardening“ in den 1970er-Jahren in den USA: von New York bis Detroit begannen die Menschen, sich der freien Flächen anzunehmen. Blumen wurden gepflanzt, Gemüse auch. Dort fand Kommunikation statt, Kinder spielten. Heute findet man Gemeinschaftsstadtgärten überall auf der Welt: in Vancouver und London, in Berlin und Wien. Allerorts beleben Menschen ihre Grätzel, Junge und Alte, schaffen grüne Oasen und neue Kommunikationsorte.

City Farm Augarten