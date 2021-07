Kompakt wohnen: "Studio Zwei" in Wien

Entlang der Trabrennbahn Krieau entwickelt IC Development das Eigentumsprojekt mit 92 Kleinapartments zu je 32 Quadratmeter. Der Clou an dem "Vertical Green Building", bei dem Pflanzen an der Fassade für grüne Aussicht sorgen: Die Einheiten sind auf das Wesentlichste reduziert, eine aufklappbare Küche oder ein verschiebbarer Raumtrenner sparen Platz. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wurde ein Prototyp des Apartments in einem Container nachgebaut, der sich nahe des Projekts befindet: Besichtigungen sind auf Nachfrage möglich. Die Fertigstellung ist mit Mai 2017 anvisiert, bereits die Hälfte der Wohnungen sind verkauft. www.viertel-zwei.at