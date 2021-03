Klassisch oder verspielt: Inspirationen für den Ostertisch

Eine Festtafel wie aus dem Bilderbuch. Auf dem Leinentischtuch kommen die Glockenkelche aus dem Service von Josef Hoffmann gut zur Geltung und harmonieren mit den Bechern des New Yorker Schmuckdesigners Ted Muehling. Tradition trifft Moderne auf dem wunderschön gedeckten, fröhlichen Tisch von J. & L. Lobmeyr. „Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns wieder mehr in die Natur hinaus gehen zu können und über das neue Leben, das dort erwacht. Dieser Gedanken wurde auch beim Ostertisch umgesetzt. Die Kelche der Lobmeyr Gläser in Formen von Knospen und Blüten, bemalt und graviert mit flatternden Schmetterlingen, lassen uns einen Blick auf den lang ersehnten Frühling werfen“ , schwärmt Andreas Rath, Geschäftsführer der Wiener Glasmanufaktur.

Das bemalte Geschirr von Herend, aus der Serie „Victoria“ war übrigens ursprünglich als Hochzeitsgeschenk an Prinz William und Prinzessin Kate vorgesehen.

Daraus: Eierbecher mit Teller € 108,33, Speiseteller € 108,33, Suppenteller € 72,50, große Vase € 734,17. Grüne Tischvase der Manufaktur Reichenbach um € 51,67; Mokkatasse mit Untertasse von Reichenbach um 42,50; Weinflasche mit Stöpsel um € 279,17. Alles bei Lobmeyr, Kärntner Straße 26, 1010 Wien.