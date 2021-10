Wo sind die Frauen in der Kunst?

Dabei beschäftigt sich die Absolventin der Angewandten bereits lange mit den verschiedenen Formen von Frauen. „Schon als Kind habe ich mich gefragt, warum Frauen in der Kunst so unterrepräsentiert sind. Das wollte ich immer ändern. Lange war mir gar nicht klar, was meine Rolle dabei sein könnte.“ Nach Jahren in der Modebranche, wo es für Rundungen und Kurven kaum Platz gibt, hat Kollar damit begonnen, Frauen zu zeichnen, die sie schön fand. „Ich wollte die 99 Prozent repräsentieren, die eben nicht über die Laufstege laufen. Echte Frauen, wie ich sie täglich sehe.“ Der Beginn einer Erfolgsstory, wie sich zeigen sollte: „Es ist erst ein paar Jahre her, da habe ich beschlossen, diese Zeichnungen auf Instagram zu stellen. Kurz darauf meldete sich eine Anwältin aus New York, die gleich sechs meiner Bilder gekauft hat. Da wusste ich, ich bin am richtigen Weg.“