Johannas Pinguine: Hilfe für Familien krebskranker Kinder

Pinguine sind sehr soziale, familiäre Tiere. Sie leben monogam und kuscheln in der Gruppe gegen die Kälte. Auch aufgrund dieser Charaktereigenschaften hat Andrea Salzmann die Pinguine als Maskottchen für ihren 2013 gegründeten Verein „BonSurprise“ ausgewählt. Der Hauptgrund ist aber ein sehr trauriger: „Als bei meiner Tochter Johanna ein Gehirntumor entdeckt wurde und sie von den Therapien schon geschwächt war, bewegte sie sich manchmal wie ein Pinguin. Darüber konnten wir gemeinsam lachen“, erinnert sich die Unternehmerin. Der plötzliche Tod des elfjährigen Mädchens veränderte alles für Andrea. Die Trauer und Wut darüber hat sie seither in rein positive Energie verwandelt. „Ich habe mich gefragt, was Johanna gewollt hätte: Dass ich glücklich bin und anderen helfe.“