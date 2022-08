Je früher, desto besser: So vererben Sie Ihre Immobilie richtig

Wer denkt schon gerne über den eigenen Tod nach? Aber wer über Besitz verfügt und seine Verlassenschaft geregelt haben möchte, sollte rechtzeitig seinen letzten Willen formulieren. Die Aufteilung des Vermögens sollte am besten schon zu Lebzeiten mit den Erben besprochen werden. Auch eine Schenkung ist eine gute Alternative, seinen Liebsten eine Immobilie zu übertragen.

Wie Immobilien zur eigenen Zufriedenheit vererbt werden können, hat der KURIER bei Notarsubstitut Matthias Klein nachgefragt.

KURIER: Herr Klein, wie vererbt man eine Immobilie?

Matthias Klein: In der Regel wird eine Immobilie mit der gesetzlichen Erbfolge vererbt. Laut dieser erhält der Ehepartner bzw. der eingetragene Lebenspartner ein Drittel des Vermögens und die Kinder zwei Drittel. Im Falle, dass bereits ein Kind verstorben ist, bekommen die Enkelkinder dessen Anteil. Gibt es keine Kinder bzw. Enkel, so bekommen die Eltern des Verstorbenen ein Drittel und der Ehepartner bzw. eingetragene Lebenspartner zwei Drittel. Es wird also immer die verwandtschaftliche Nähe der Angehörigen herangezogen. Nur, wenn es keine Ehepartner bzw. eingetragene Lebenspartner, keine Kinder, keine Enkel und keine Eltern mehr gibt, kommen „entferntere Verwandte“ wie Geschwister, Nichten, Neffen etc. für den Antritt der Erbschaft in Frage.

Wann ist ein Testament sinnvoll und wie muss es formal aussehen, damit es gültig ist?

Wenn es ein größeres Vermögen zu verteilen gibt und Sie die Erben selbst bestimmen wollen, ist ein Testament sinnvoll. Vollkommen gültig ist ein Testament, wenn es von eigener Hand geschrieben und unterschrieben ist. Bei einem fremdhändigen Testament, das auch mit Schreibmaschine oder Computer geschrieben sein kann, müssen viele Formvorschriften erfüllt werden, u. a. müssen drei Zeugen unterschreiben und mit vollständigem Namen, Adresse und Geburtsdatum angeführt werden. Die dritte Möglichkeit ist, das Testament von einem Notar oder Rechtsanwalt anfertigen zu lassen. Auf jeden Fall ist es ratsam, das Testament bei einem Notar hinterlegen zu lassen, dieser trägt es in das Testamentsregister ein. Das garantiert, dass es im Todesfall zur Anwendung kommt, damit der letzte Wille berücksichtigt werden kann.

Kann man Ehepartner oder Kinder vom Pflichtteil ausnehmen?

Nur, wenn sich diese etwas Schweres zu Schulden haben kommen lassen, kann der Pflichtteil gänzlich entzogen werden.