Braun-Designer Markus Orthtey: "Gutes Design soll Dinge besser machen"

Ob Wecker, Saftpresse, Kaffeemaschine oder Radio – Haushaltsgeräte von Braun finden sich in beinahe jedem Heim. Seit hundert Jahren steht das in Kronberg bei Frankfurt ansässige Elektrounternehmen für herausragende Gestaltung und puristisches Design. Selten nehmen wir Gebrauchsgegenstände jedoch als Designobjekte wahr. Dabei steckt gerade in ihrer praktischen und reduzierten Erscheinung die große Designleistung, wie Markus Orthey, Design Director bei Braun, verrät: „Sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Nutzen, die Bestimmung eines Produktes in den Vordergrund zu stellen, ist gar nicht so leicht. In der Entwicklung gibt es deshalb viele Phasen und Modelle, die konstant angepasst und verändert werden.“ Welche Stile den Designer selbst geprägt haben und welche Trends er für die Zukunft sieht, erzählt der 48-Jährige im Interview.

KURIER: Wann haben Sie sich zum ersten Mal bewusst mit Design auseinandergesetzt und was ist davon hängen geblieben?

Markus Orthey: Bestimmt gab es da in meiner Jugend Momente, aber am prägendsten war für mich der Besuch des Vitra Campus in Basel – gleich in der ersten Studienwoche. Das war sehr beeindruckend. Auch viele Auslandsaufenthalte haben meine Arbeit beeinflusst. Inspiration kommt auch über meine privaten Interessen: Als Genussmensch koche ich mit Leidenschaft und baue Wein an. Das ist eine gute Ergänzung zum Beruf.

Welches ikonische Design der vergangenen 100 Jahre ist Ihr liebstes?

Da gibt es einige. Im Bereich Möbel etwa den Marcel-Breuer-Korbstuhl, der wunderschön und komfortabel ist. Aus der Braun-Welt ist meine Ikone die Kaffeemaschine KF20, auch weil sie von meinem ehemaligen Professor Florian Seifert entworfen wurde. Da habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu. Ich mag gerne so simple Dinge, die irgendwie raffiniert gemacht sind. Die einen Sinn und Zweck erfüllen. Wo man aber merkt: Das ist anders und besser gedacht als bisher. Ein Schuss Humor oder Selbstironie ist auch gut.