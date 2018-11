Interview: Was bringen Mottohotels?

Die Ausbildung in der Hotellerie hilft Romy Weisenseel in ihrem Beruf oft mehr, als das Studium der Architektur – davon ist die 38-Jährige überzeugt. Seit einem Jahr ist die Wahl-Münchnerin Architectural und Design Managerin bei AccorHotels und richtet die Häuser so ein „dass sie selbst darin übernachten möchte.“