Inspiration: So ausgefallen wohnen diese Powerfrauen

Ob erfolgreiche Buchautorin, Architektin, Köchin oder Journalistin – sie alle gewähren Einblicke in ihren Alltag sowie ihr privates Arbeitsumfeld und berichten von ihrem beruflichen Werdegang. So unterschiedlich sie alle sind, eint sie doch der unbedingte Wille, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und das ganz und gar nicht als „Machtmenschen“ (als die Powerfrauen gern missverstanden werden), sondern mit der Lust am Miteinander, Austausch und der puren Freude, andere mit dem eigenen Enthusiasmus anzustecken. Abgesehen von den bunten, stylischen und außergewöhnlichen Inspirationen geben Krimiautorin Rita Falk und Unternehmerin Kerstin Bognar Tipps fürs Leben, für das Einrichten und Arbeiten.