Interior-Expertin Sara Röhl: 10 Schritte zum neuen Wohnraum

3. Investieren lohnt sich

Manchmal muss ein neues Möbelstück her, um den Raum zu definieren. Ein neues Sofa oder ein Stuhl kann ein Investment-Piece sein. Röhl: „Gutes Design kann teuer sein. Es gibt jedoch eine Sache, die eine Kopie niemals schaffen wird: Den Wert behalten. Wenn man in ein Original investiert, kann man es wahrscheinlich ein Leben lang genießen und sogar an die eigenen Kinder oder Enkelkinder weitergeben. Auch dann wird es noch – oder wieder – modern und gefragt sein. Die finnische Designideologie steht für eine nachhaltige Ethik. Wenn man in einen guten Stuhl, ein Bücherregal oder in Trinkgläser von hoher Qualität investiert, muss man nicht ständig alles neu kaufen. Das mag am Anfang zwar teurer sein, aber auf lange Sicht schont es den Geldbeutel und die Umwelt!“

4. Schöne Wände!

„Kunst verleiht jedem Raum Raffinesse. Kaufen Sie ein Stück, das Sie berührt. Kunst ist, was man daraus macht. Fotografien, Kinderbilder, Gemälde oder Postkarten, all das kann an die Wand. Bilder machen einen Raum zu einem ganz persönlichen Ort.

Kunstwerke sind ein Ausdruck des Geschmacks und der Persönlichkeit des Bewohners und erzeugen sofort eine intime Verbindung zwischen Familie und Gästen. Tipp: Bilder werden oft zu hoch aufgehängt. Besser wirken sie auf Augenhöhe!“



5. Jeder Raum hat auch eine Mitte

„Nicht alles muss an der Wand stehen. Die Couch mal ein Stück von der Wand wegschieben oder eine Insel im Raum bilden – das kann Wunder wirken und dem Zimmer ein optisches Zentrum geben. Sofa oder Sideboards können auch als Raumtrenner dienen, um das Zimmer in Bereiche zu gliedern, z.B. als ein Platz für die Kleinen. Damit trotzdem alles zusammenpasst, ähneln skandinavische Spielzeuge oft Designer-Stücken.“