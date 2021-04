Interior-Designer über ein Wohnprojekt an der Weinstraße

Das ist vor allem Interior-Designer Petre Ognjanovski zu verdanken, der auch dieses Projekt sehr individuell gestaltet hat: „Mir ist es wichtig, dass sich der Kunde, also der Bewohner, in seinem Haus wiederfindet. Die Persönlichkeit des Kunden festzuhalten und in seiner Inneneinrichtung wiederzugeben, ist mein Credo.“ So findet sich des Besitzers Liebe zum Wein ebenso in der Dekoration wieder, wie die alten Thonetstühle der Hausherrin ihren Ehrenplatz am Esstisch gefunden haben.