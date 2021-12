In Alarmbereitschaft: Wie man Einbrechern keine Chance lässt

Der Bedarf an Sicherheitssystemen ist in Österreich durchaus gegeben. Allein im Vorjahr wurde laut Innenministerium 6.420 Mal in Wohnungen und Häuser eingebrochen. Gerhard Braunschmidt, Leiter der Kriminalprävention im Bundeskriminalamt: „Idealerweise plant man beim Hausbau die Installation einer Alarmanlage gleich mit und lässt sie durch einen zertifizierten Alarmanlagenerrichter durchführen.“ Einer dieser Experten ist Michael Wammerl, Inhaber von Heimdall Alarmanlagen (heimdall.co.at) aus Wolfsgraben. Er rät bei Neubauten zu einem verkabelten System. Aber auch die Kombination von Funk und Kabel sei möglich (Hybridanlage). Die technischen Bodyguards eines Domizils sollten jedenfalls in mehreren Verteidigungslinien angelegt werden:

Mehrere Verteidigungslinien

Fenster und Türen am besten schon beim Hersteller mit Magnetkontakten (Öffnungsmeldern) bestellen. Experte Wammerl: „Jede Alarmanlage hat verschiedene Melder bzw. Sensoren, die entweder auf Bewegung oder Öffnung reagieren, der sogenannte ,Außenhautschutz’.“ Als zweite Verteidigungslinie werden Bewegungsmelder als Fallensicherung eingesetzt. „Bei Anwesenheit sind sie nicht aktiv, sodass sich die Bewohner auch bei scharfer Alarmanlage frei im Objekt bewegen können. Gibt es Haustiere, sind Bewegungsmelder mit Vorsicht einzusetzen.“ Dies wird individuell bei der Planung des Sicherheitssystems mit der richtigen Konfiguration der Komponenten berücksichtigt.

Funkkomponenten für bestehende Häuser

Für bereits bestehende Objekte gibt es heute ebenfalls gute Lösungen, die ohne Stemmarbeiten auskommen, also Funkkomponenten, die drahtlos und somit ohne viel Aufwand verbaut werden können. Moderne Alarmanlagen verfügen zudem über eine Störungsüberwachung dieser Funksysteme, was die Sicherheit erheblich erhöht. Ein weiterer Mehrwert einer Alarmanlage liegt darin, dass auch Rauch-, Wasser- oder Gasmelder direkt ins System eingebunden werden können. „Sobald einer dieser Melder anschlägt, wird Alarm ausgelöst. In der Regel werden zumindest drei bis vier Alarmierungswege genutzt“, so Wammerl. Die wichtigsten sind dabei die Außensirene, Innensirene und das Telefonwählgerät. „Die meisten Anlagen verfügen über ein Telefon/GSM-Wählgerät, das bei Alarm dem Betreibenden oder optional direkt der Polizei eine SMS sendet oder gleich anruft.

Systeme aus der Ferne steuern