Impulse für Sanierungen gefordert

Auch dem Klimaschutz würde solch eine Maßnahme helfen: Immerhin sind in Österreich ganze 250 Millionen Quadratmeter nicht gedämmt. „Damit bis zum Finanzausgleich 2022 zuzuwarten, wie es im neuen Regierungsprogramm formuliert ist, dauert viel zu lange“, sagt Georg Bursik.

Ihm schwebt ein von Experten errechnetes Modell vor, das die steuerliche Absetzbarkeit von Maßnahmen zur thermischen Sanierung in fünf bis sieben Jahren ermöglicht.

Baumit selbst geht es derzeit prächtig: 2019 erwirtschaftete das familien-geführte Unternehmen, das in 30 Ländern weltweit aktiv ist, rund 260 Millionen Euro Umsatz. In der über hundertjährigen Firmengeschichte ist das ein Rekordwert. Baumit beschäftigt 680 Mitarbeiter. Vergangenes Jahr wurden rund 23 Millionen Euro investiert, unter anderem in ein Farbberatungszentrum in Hall in Tirol. Bursik: „Erfreulich ist auch das anhaltend starke Interesse an Produkten aus dem Bereich gesünder Wohnen, die in diesem Segment für ein knapp zweistelliges Wachstum gesorgt haben.“