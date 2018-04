Immo Inside: Neues aus der Immobilienbranche

Spannende Bauprojekte gesucht

Der Bauherrenpreis, der jedes Jahr von der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten vergeben wird, geht in eine neue Runde: Auch 2018 werden die innovativsten Bauten in Österreich ausgezeichnet. Einreichungen sind ab dem 9. April über die Webseite möglich: Neben Gebäuden und Freiraumgestaltungenwerden heuer erstmal auch städtebauliche Lösungen , die in den letzten drei Jahren entstanden sind, gesucht. www.bauherrenpreis.at

Gartenaktion in Wien

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (kurz: GB*), eine Initiative der Stadt Wien, unterstützt Stadtgärtner und all jene, die es noch werden wollen. Neben Pflanzentauschbörsen sind in den nächsten Wochen zahlreiche Aktionen geplant, bei denen man Infos und Unterstützung zur Begrünung von Baumscheiben, zur Pflege von Nachbarschaftsgärten sowie zur Bepflanzung von Innenhöfen erhält. Alle Termine unter: www.gbstern.at