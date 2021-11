Hochhaus in Dakar: Architektur mit der Kraft der Natur

„Architektur ist dann gut, wenn sie mit den Kräften der Natur arbeitet“, ist Johannes Baar-Baarenfels überzeugt. Der vielfach ausgezeichnete Architekt ist für besonders symbiotische und effiziente Lösungen bekannt. Sein neuestes Projekt, ein Hochhaus in Senegals Hauptstadt Dakar, sorgt für internationale Beachtung und ist Teil der am 29. November startenden Ausstellung „Time Space Existence Miami 2021“ am Miami Center for Architecture and Design. „Da es in Florida ähnliche heiß ist wie im Senegal, ist unser Projekt auch dort von Interesse“, freut sich der Architekt. Seine Lösung für das extrem warme Klima Westafrikas lautet: Sich die Natur zunutze machen.