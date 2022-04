Hinaus in die Natur: Die Picknick-Saison ist eröffnet

Die ersten sonnigen Wochenenden des Jahres locken nach draußen: In die blühenden Parks und Wiesen, zu Ausflugszielen, die nach den langen Wintermonaten mit frischen Eindrücken auf Besucher warten. Meist kommt nach dem Spaziergang der Hunger auf. Gut, wenn dann ein gefüllter Picknick-Korb dabei ist, der die Zeit mit der Familie oder Freunden zum Erlebnis macht.

Lange Tradition

Mahlzeiten im Freien haben bereits eine lange Tradition, im viktorianischen Großbritannien wurden sie zum gesellschaftlichen Ereignis erkoren. Wobei es zunächst keinen eigenen Begriff dafür gab. In der Literatur wurde mitunter vom Speisen „alfresco“, also im Freien, gesprochen.

Heute bezieht sich der Begriff auf das Outdoor-Dinieren, also das Essen am Tisch im Freien. Aber egal ob gemütlich auf der Wiese oder am gedeckten Tisch – unter freiem Himmel schmeckt es am besten. Mit ein paar hübschen Tools macht das Picknick noch mehr Spaß.