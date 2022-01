Hereinspaziert: Dekorativer Türkranz selbstgemacht

Bei der zweiten Tür-Dekoration steht ein kleiner Kranz aus Lärchen-Zapfen im Mittelpunkt. Die Basis bildet jedoch ein schöner Lärchenzweig, wie man ihn in der Natur bei einem ausgedehnten Spaziergang bestimmt findet. An diesem wird ein Stück Kordel als Aufhängung so angebracht, dass der Zweig waagrecht hängt. Der Kranz selbst besteht aus einem kleinen Drahtring, die Lärchenzapfen werden einzeln an diesem mit Heißkleber fixiert.

Ausbalancieren

Die Mini-Weihnachtssternblüten werden in kleine Tontöpfe gepflanzt und diese so positioniert, dass der Zweig waagrecht hängen bleibt. Einzelne Tannenzapfen, Kugeln sowie der Kranz und die Tontöpfe werden dann mit Jute-Schnüren in verschiedenen Längen versehen und so an den Zweig gehängt. Tipp vom Profi: „Wichtig ist es, auf ein harmonisches Farbenspiel der Deko-Elemente zu achten“, rät die Autorin.