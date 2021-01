Harte Schale, weicher Kern: Sessel und Stuhl in einem

Gemütlichkeit findet längst nicht mehr nur im Bett oder auf dem Sofa statt. Gerade beim Essen möchten wir uns zwischendurch entspannt zurücklehnen – und dabei am liebsten weich aufgefangen werden. In dieser Hinsicht kann man sich auf Alvo verlassen.

Komfortabel Sitzen

„Supersoft“ lautete der Arbeitstitel, unter dem der Erstentwurf des Stuhls in die Produktentwicklung gelangte. An diesem Prinzip hielten die Stuttgarter Designer Jehs+Laub auch während des Designprozesses fest. Seit 2010 gestalten sie bereitsmoderne Polstermöbel für COR. Dabei legen sie großen Wert auf ein ästhetisches wie komfortables Sitzkonzept, hochwertige Materialien und klare Formen.

Sesshaft werden

COR Inhaber Leo Lübke sieht in Alvo auch einen gesellschaftlichen Nutzen:„ Stühle sind ins Zentrum unseres Zusammenlebens gerückt, beim Kochen, Essen Diskutieren oder Arbeiten. Wir verbringen enorm viel Zeit auf Stühlen.“ Mit Alvo lässt es sich also gemütlich sesshaft werden. Und sollte man doch einmal Abwechslung brauchen, lassen sich alle Polster des Stuhls herausnehmen und mit unterschiedlichen Kissenbezügen aus Stoff oder Leder in verschiedenen Farben neu gestalten.

Verschiedene Ausführungen

Auch die Schalen gibt es in drei Ausführungen: Mit Tellerfuß, einem 4-Fuß-Drahtgestell, oder einem Metallrohrgestell. Dass Bequemlichkeit nicht immer langweilig ist, beweist dieser Stuhl auf elegante Weise. € 965.