Gefunden: Das kleine Glück im eigenen Schrebergarten

Erholung im Grünen, Selbstversorgung, Entschleunigung – die Motive sind vielfältig, aber fest steht: Die Sehnsucht nach dem eigenen Garten wird immer größer. Was vor Kurzem noch als spießig galt, ist heute hip. Für viele der perfekte Kompromiss zwischen Nähe zur Natur und Lust am Stadtleben. Immer mehr junge Menschen zieht es in die Kleingartensiedlungen, wo sie sich den Traum vom finanzierbaren Tiny Home als Rückzugsort erfüllen.

Auszeit vom Alltag

Die Autoren Anne Peter und Jens Amende (Bild oben) sind zwei von ihnen: Seit 2019 gärtnern sie in ihrem Schrebergarten „Nyponhus“ in Düsseldorf, wo sie den perfekten Ausgleich zum Büroalltag finden. „Unser Garten ist ein Ort der Begegnung für alle Menschen, die uns lieb sind“, so die Autoren.

Auf ihrem Weg zur privaten Garten-Oase lernten sie zahlreiche Gleichgesinnte kennen, von deren Erfahrungen sie sich inspirieren und bereichern ließen.