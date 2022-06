Gartentipp: Volle Sonne für den Pfeifenputzer

Am besten Regenwasser

Zu wenig Wasser im Winter: „Callistemon, der Zylinderputzer- oder auch Pfeifenputzer-Strauch genannt, verlangt als echter Australier einen vollsonnigen, warmen Standort. Gerne – wegen der Strahlungswärme – auch vor einer Hauswand. Sollte man beim Gießen die Möglichkeit haben, Regenwasser bei der Hand zu haben, so wäre dies nur von Vorteil. Gedüngt wird mit Kübel- oder Blütenpflanzendünger. Beim Umtopfen (etwa alle drei Jahre) ist saures Topfsubstrat wie zum Beispiel Moor-Erde anzuraten“, sagt Wolfgang Praskac vom gleichnamigen Gärtnereibetrieb in Niederösterreich.

Triebe zurückschneiden

„Ist der Zylinderputzer abgeblüht, so schneiden wir die Triebe zurück, um durch die Triebverlängerung extrem überhängende Sträucher zu vermeiden. Die Überwinterung erfolgt an einem hellen Standort, da das Laub nicht abfallen sollte. Die Pflanze verträgt nur leichten Frost, die Erde muss etwas feucht gehalten werden, da sonst die Blätter eintrocknen. Staunässe ist aber unbedingt zu vermeiden.“

Gärtner wissen Rat

