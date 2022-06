Nektarinenbaum braucht luftigen Standort

Mit Schachtelhalmbrühe düngen

Der Experte kennt noch weitere Pflegetipps: „Eine Idee aus der Permakultur ist das Bepflanzen der „Baumscheibe“. Kapuzinerkresse, Kren, Knoblauch und andere stark aromatischen Pflanzen um den Stamm herum gepflanzt, sehen nicht nur gut aus, sondern wirken auch pilzhemmend. An einem sonnigen, luftigen Standort tut sich der Pilz deutlich schwerer. Auch ein Dachvorsprung kann Wunder wirken. Regelmäßig zurückschneiden, damit mehr Luft ins Kroneninnere kommt und die Blätter schneller abtrocknen können. Alle ein bis drei Jahre im Frühling mit einem biologischen Stärkungsmittel wie einer Schachtelhalmbrühe düngen.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an: immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben!