Garten-Experte weiß Rat: Darum verliert die Kamelie ihre Knospen

Zu warm im Winter. Garten-Experte Hubertus Lederleitner findet dennoch mehrere Fehlerquellen beim Überwintern des schönen Blütenstrauchs. „In den meisten Fällen ist der Grund des Knospen-Abwerfens eine zu hohe Temperatur beim Überwintern. Man sollte versuchen, die Kamelie so lange wie möglich (das heißt, bis vor dem ersten Frost) im Garten zu belassen und auch so früh wie möglich wieder in den Garten zu stellen. Im Winter-Quartier indoor sollte es um die zehn Grad haben, aber nicht mehr.“ Kamelien brauchen die kühlen Temperaturen, denn der Kältereiz sorgt dafür, dass sich die Blütenknospen öffnen. „Auch wichtig ist die gleichmäßige Bodenfeuchte. Falls einmal aufs Gießen vergessen wird, ist das für die Pflanze an sich kein Problem, für die Knospen aber schon. Als letzten Punkt würde ich das Licht beim Überwintern nennen. Gerade in den Wintermonaten sind die Tage kurz und man sollte versuchen, die Kamelie sonnig zu stellen, was aber in Ihrem Fall ohnehin gemacht wurde.“