Garten-Expertin rät: Tulpen immer neu setzen

Von Rot über Gelb bis Lila: Aktuell blühen Tulpen in prächtigen Farben in vielen Gärten. Leider nicht bei Angelika Schubert, wie sie in ihrer E-Mail beschreibt: „Wir haben in unserem Garten viele Tulpen, teilweise vor Jahren gesteckt. Sie blühen immer wieder, meist eher diskret, aber offensichtlich vermehren sie sich. Man sieht auf jeden Fall sehr viele Tulpenblätter ohne Knospenansätze. Unsere Frage daher: Sollen wir einfach einmal alle Tulpenzwiebeln entnehmen, ihnen einen Sommer lang Ruhe gönnen und im Herbst wieder frisch einpflanzen?

„Auf jeden Fall“, sagt Gerti Schuster von Blumen Schuster in Wien-Meidling. „Am besten wäre es, die Zwiebeln jedes Jahr nach der Blüte, wenn die Blätter bereits braun geworden sind, aus dem Boden zu nehmen. Anschließend die eingetrockneten Blätter abschneiden und die Zwiebel von Erde befreien. Dann bis zum Herbst an einem kühlen Ort trocken lagern und im Herbst neu einpflanzen.“

Frische Erde gibt Kraft

„Welche Erklärung gibt es für die vielen Blätter mit nur wenigen Blüten?“, möchte unsere Leserin zudem wissen. Auch da kann die Expertin weiterhelfen: „Nach vier bis fünf Jahren in der Erde verliert die Zwiebel ihre Blühkraft. Die Blüte wird von Jahr zu Jahr kleiner und irgendwann fehlt die Kraft, eine Knospe zu bilden. Das ist ganz normal.“

Da sich viele Hobbygärtner das jährlich Ein- und Ausgraben der Blumenzwiebeln nicht antun möchten, hat Gerti Schuster noch einen Tipp: Frische Blumenerde vor dem Blühen auftragen. Das kann der Tulpe oder auch anderen Frühlingsblühern wie Narzisse und Hyazinthe wieder neue Kraft zum Blühen geben.