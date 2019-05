Frittierte Fische: Ein Möbelhersteller mit ungewöhnlichem Namen

KURIER: Frau du Passage, Sie haben Petite Friture vor 10 Jahren gegründet. Wie haben sich Ihre Visionen seither verändert?

Amélie du Passage: Petite Friture ist mit seinen verspielten Produkten genau das, was ich wollte. Es hat gedauert, bis wir die DNA des Unternehmens gefunden haben, aber wir haben es geschafft. Die Herausforderung liegt nun in der Zukunft. Vor einem Jahr hätte ich diese Frage aber bestimmt nicht so sicher beantwortet. (lacht)