Fiandre Showroom: Inspirationen aus Stein

Wer durch die Servitengasse im neunten Bezirk flaniert, wird von den zahlreichen hübschen Läden in Kauflaune versetzt. Kleine Bistros und Cafés erzeugen ein Pariser Flair. Mittendrin befindet sich der Fiandre Showroom, der von außen nicht erahnen lässt, welch imposante Präsentationsfläche sich hinter dem Schaufenster verbirgt. Im spektakulären Entree wird gleich gezeigt, was alles möglich ist, mit den Fliesen von Fiandre: Böden, Wände, Möbel und Leuchten – wurde mit neuen Designs und Produktinnovationen von Fiandre ausgestattet. Die großformatigen Wand- und Bodenverkleidungen die dem Stein „Verde Fantastico“ nachempfunden sind, werden von einem filigranen Tisch aus demselben Material ergänzt. Wie vielseitig einsetzbar die sechs Millimeter dicken Feinsteinzeugtafeln sind, zeigt hier auch ein elegantes Sideboard in plissierter Keramik oder ein verspiegeltes Badezimmer Möbel.