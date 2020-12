Festlicher Glanz für die Tafel

Was zu Weihnachten auf den Tisch kommt, ist häufig Familientradition. Ob Karpfen, Würstel, Gans oder Fondue: Der Tisch wird an diesem Tag festlich gedeckt, das schöne Geschirr aus der Vitrine geholt und die Sektgläser poliert. Denn an vielen Tagen im Jahr muss es ohnehin schnell gehen – zu Weihnachten darf es einmal richtig opulent sein. Wie Kleidung und Einrichtung folgt auch die Tischdekoration gewissen Trends. „Heuer ist Kupfer ein wichtiges Element am Weihnachtisch, Kupfergeschirr wird derzeit stark nachgefragt“, sagt Cornelia Tazreiter, sie leitet des Tischkultur-Geschäftes Haardt & Krüger in der Schottengasse in Wien.

Gedeckte Farben

Auf dem festlichen Tisch, den sie für den KURIER dekoriert hat, steht ein großer, gehämmerter Kupfer-Bräter der italienischen Marke Ruffoni mit aufwendig verziertem Griff am Deckel. Ob er überhaupt in das Backrohr passt? „Ja, schräg“, sagt Tazreiter. Farbliche Akzente werden dieses Jahr in Naturfarben und Brauntöne gesetzt. Auch das Besteck ist kaum mehr im klassischem Silber zu sehen. Stattdessen sind Farbtöne wie Kupfer oder Champagnergold angesagt, Tazreiter hat ein Modell von Ilios verwendet.

Silberne Platzteller