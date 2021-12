Schnee, Eis und Kälte: Worauf beim Winterdienst zu achten ist

Winterdienst: Grundsätzlich ist der Grundeigentümer räum- und streupflichtig. Hanel-Torsch: „Gehwege sind von 06.00 – 22.00 Uhr begehbar zu halten. Ist kein Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von einem Meter winterdienstlich zu betreuen.“

Das bedeutet: In dieser Zeit muss jemand die Verantwortung für sichere Wege haben. Doch selten besteht das Eis- und Schneeproblem nur morgens, also ist „bei anhaltendem Schneefall ein einmaliger Winterdienst am Morgen nicht ausreichend. In solchen Fällen hat die Räumung und Streuung in kurzen Intervallen mehrmals am Tag zu erfolgen.“ Das ist freilich nicht leicht zu erledigen, wer berufstätig ist, in den Urlaub fährt oder an einer Krankheit leidet, muss dafür sorgen, dass ein anderer diese Aufgabe erfüllt. Hanel-Torsch: „Um seiner Räum- und Streuverpflichtung nachzukommen, kann der Grundeigentümer auch Dritte damit beauftragen. Das könnten ein Hausbesorger, die Hausverwaltung, ein Dienstleistungsunternehmen oder auch Mietparteien sein.“