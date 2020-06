Eigentumswohnungen für Klosterneuburg

Bis Anfang 2015 entsteht in Klosterneuburg das Projekt „u:live“. Das ehemalige Hauptquartier des ÖAMTC in Niederösterreich wird von der NR Immobilienentwicklung GmbH in ein energieeffizientes Wohnhaus umgebaut. 19 Eigentumswohnungen und 26 Tiefgaragenplätzen entstehen. Die Wohnungen im Erdgeschoß sind als Gartenapartments angelegt, die Einheiten in den Obergeschoßen sind mit Terrassen und Balkonen ausgestattet. Deckenhohe Fensterfronten sorgen für natürliche Belichtung, Wasserleitungen in den Wänden kühlen im Sommer und beheizen die Räume im Winter. www.u-live.at