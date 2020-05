Drake hängt Luster aus Wiener Traditionsbetrieb in Toronto-Villa

Die beiden Versionen des Wiener Traditionsunternehmen J. & L. Lobmeyr unterscheiden sich im Finish und in der Größe. Der Luster in der Villa in Toronto ist nicht mit einer Nickeloberfläche verarbeitet und damit silberfarben, sondern ist– wie könnte es auch anders sein – vergoldet. Außerdem ist der Durchmesser um zwei Meter kleiner (statt sechs, vier Meter) als in der Met.