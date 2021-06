Dieser Pavillon sorgt für Flair und Nachhaltigkeit im Garten

Einzigartige und nachhaltige Räume in der Natur schaffen ist das Motto des Grazer Start-up Unternehmens Strohboid. Die Architekten Max Schade und Fritz Walter haben sich nach dem Masterstudium an der TU Graz mangels interessanten Jobangeboten kurzerhand selbstständig gemacht: „Wir fanden damals keinen Arbeitgeber, der unseren Ansprüchen an nachhaltiges und natürliches Bauen in Kombination mit hohen Ästhetik-Ansprüchen gerecht wurde. Deshalb haben wir 2018 beschlossen, selbst aktiv zu werden und mit eigenen Produkten den Status-Quo zu verändern“, erklärt Max Schade den Entschluss.

Unter dem Label Strohboid stellen die beiden nun außergewöhnliche Lounges und Pavillons her, die nicht nur vielfältig einsetzbar, sondern auch nachhaltig sind. „Der Name Strohboid setzt sich aus den beiden Wörtern Stroh und Paraboloid zusammen. Stroh deshalb, weil unser ursprünglicher Gedanke darauf beruht, unsere Konstruktionen ökologisch herzustellen und mit Stroh zu dämmen. Dabei steht Stroh auch stellvertretend für die weiteren natürlichen Materialien, auch für Holz und Lehm, die eine geniale Alternative zu industriellen, energie- und ressourcenaufwendigen Baustoffen bieten.“