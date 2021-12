Diese Statement-Lampe sorgt für Licht-Blicke in jedem Raum

Die perfekte Stehlampe zu finden kann mitunter schwierig sein. Manche sind zu filigran, andere zu massiv, mal ist sie zu wenig Hingucker, mal hat sie zu viel Schnickschnack. Die Stehlampe Luomo von Westwing Collection hat jedoch von allem etwas: Mit ihrer geschwungenen, abstrakten Form und in eleganten Weißtönen ist sie nicht einfach nur ein eleganter Lichtspender, sondern ein echtes Kunstwerk in jedem Raum. Darauf legt Alexandra Tobler, Creative Director von Westwing wert: „Die Luomo ist ein echtes Statement Piece. Sie ist groß, fällt auf und ist ein Kunstwerk an sich. Mit ihrer organischen Wellenform vereint sie die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft in einem wunderschönen Objekt. Die Lampe zieht alle Blicke auf sich und fügt sich gleichzeitig durch ihr dezentes Off-White ins Interior ein.“