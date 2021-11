Die Sieger des steirischen Holzbaupreises

Holz ist in den vergangenen Jahren zum universal einsetzbaren

Baustoff geworden – nicht nur für Einfamilienhäuser, auch für mehrstöckige Bauten. Der steirische Holzbaupreis holt gelungene Projekte vor den Vorhang. Beurteilt wurde, wie innovativ und konsequent Holz eingesetzt wurde. Ausgelobt wurde der Preis von der Landesinnung Holzbau und „Besser mit Holz“, 180 Projekte wurden eingereicht.

Als „Privater Wohnbau“ ging der Preis an das Haus D, geplant von dunkelschwarz ZT und errichtet von Holzbau Steinbrecher & Köberl, und an das Haus Desimi, geplant von LP Architektur und ausgeführt von Holzbau Luttenberger. Als „Mehrgeschossiger Wohnbau“ wurde das Reininghaus Quartier 7 in Graz ausgezeichnet, geplant von Hohensinn und Balloon Architekten, ausgeführt von Strobl Bau- und Holzbau. Die Bauten mit bis zu sechs Geschossen sind wegweisend. Auch das Ortszentrum Stanz, von Kulmer Holz- und Leimbau nach Plänen von Nussmüller Architekten errichtet, wurde prämiert. Das Koowo Eggersdorf ist Preisträger für „Humanes Wohnen“, geplant von Schwarz.Platzer. Architekten ZT, ausgeführt von Strobl Bau- und Holzbau. Als Bildungsbau wurde der Kindergarten Deutsch Goritz nach Plänen von Ganster Architektur ausgezeichnet, gebaut von Ing. Röck GmbH. Der Gewerbebau Legero United Campus in Graz überzeugte, ausgeführt von Lieb Bau Weiz, geplant von Dietrich Untertrifaller Architekten. Das temporäre Kunstprojekt ist ein Aussichtspunkt: „The Graz Virgil“ am Schlossberg, geplant von Alexander Krischner, ausgeführt von HHH Holz & Bau. Als Landwirtschaftlicher Bau wurde der Milchviehstall Kranzbach prämiert, von Holzbau Aigner. Last but not least überzeugte das Gemeindezentrum Großweikersdorf, geplant von smartvoll Architekten.