Die Ruhe aus dem Norden: Einrichten wie in Skandinavien

Was sein Zuhause jedoch besonders macht, ist eine persönliche Auswahl an Dekor und Kunstwerken aus aller Welt. Und: geradlinige Stühle, kräftige Wand- und Teppichfarben sowie Porträts, unter anderem von seiner zweiten Ehefrau Hanne Wilhelm Hansen, gemalt von Vilhelm Lundstrom. Seine Möbel blieben aber nie an ein und demselben Platz. Flexible Organisation: ein weiteres Merkmal von Juhl. Bis heute, über 75 Jahre nach der Errichtung seines Hauses, gilt diese entspannte Inneneinrichtung als Vorbild vieler Menschen weltweit.

Moderne Hütte in Norwegen

Eine stimmige, ruhige Atmosphäre ist ebenfalls im wilden Westen Norwegens möglich. Die Norderhov-Hütte vom Architekturbüro Atelier Oslo im Krokskogenwald mit Blick auf den Steinsfjord wurde an einem ungeschützten Hang erbaut. In dieser modernen Hütte können Großstadtmenschen ihre Liebe zur Natur wiederentdecken oder vertiefen. Die Einrichtung ist minimalistisch, fast leer, und sorgt in Kombination mit den großen Fenstern für endlose Ruhe – unabhängig von der Witterung.

Restaurant Noma, Dänemark