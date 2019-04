Die Immobilien-Welt der Superreichen

In welche Immobilien wird weltweit am meisten investiert? In Büro-Objekte: 330 Milliarden US-Dollar; in Wohnen: 202 Milliarden US-Dollar; in Verkaufsflächen: 153 Milliarden US-Dollar. Privat investieren die Superreichen ihr Immobilien-Vermögen zu 35 Prozent in Wohnobjekte, zu 29 Prozent in Büro-Objekte. Die Hitliste der Länder mit den höchsten Immobilien-Investitionen liest sich so: USA, UK und Hong Kong, gefolgt von Deutschland, Frankreich, Kanada, Australien, Niederlande, Japan und Südkorea. Die populärsten Städte für Immobilien-Käufe sind aktuell: Madrid, Berlin, Paris, Kapstadt, Miami, Monaco, Vancouver, Sydney, Los Angeles und Genf.

Reichste Nation

Die reichste Nation der Welt ist, mit viel Abstand, die USA mit über 47.000 Superreichen, gefolgt von Japan mit über 18.000 Superreichen und Deutschland mit über 14.000 Superreichen. In Europa wird die Zahl der Superreichen in den nächsten Jahren am stärksten steigen. Immobilien stehen bei den Superreichen unangefochten an erster Stelle ihrer Investitionen. Die Hitliste der sonstigen Investitionen wird von Whisky angeführt – mit einem Plus von 580 Prozent in den vergangenen Jahren. Rekordpreis für eine Whisky-Flasche im vergangenen Jahr: 1,2 Millionen Britische Pfund. Außerdem begehrt: Münzen, Wein, Kunst, Uhren, Autos und Möbel, Diamanten, Briefmarken und Juwelen.