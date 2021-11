Einkehrschwung mit Stil: Designhütten zum Verlieben

„Zwoa Brettl, a gführiger Schnee, juchhe…“ Ein Volkslied, das allein schon Lust auf die Skisaison macht. Jetzt noch die Gedanken auf eine verschneite Berglandschaft, Sonnenschein und herrliche Pisten fokussieren – Skifahrerherz, was willst du mehr? Vielleicht einen ganz besonderen Einkehrschwung, der uns in eine außergewöhnliche Skihütte führt, wo neben kulinarischen Gaumenfreuden auch für beherzte „Aha-Effekte“ ob der ungewöhnlichen Architektur und des stylischen Designs gesorgt wird. Doch wo in den Alpen gibt es solche Erlebnisstätten des guten Geschmacks, das bewährt rustikalen Flair hinter sich lassen und stattdessen auf eine neuartige Verschmelzung von Tradition und Moderne setzen?

Wir haben uns architektonische Raffinessen hoch oben am Berg näher angesehen und die „Macher“ dieser besonderen Wintertempel nach ihren kreativen Konzepten gefragt. Einiges haben diese Skihütten – sofern man sie noch so bezeichnen darf – jedenfalls gemeinsam: Sie bieten neben moderner, puristischer Architektur und edlem Design mit passendem Interieur auch hervorragende Kulinarik, oft mit Übernachtungsoption im 5-Sterne-Segment. Und sie alle werden von engagierten Gastgebern in einer perfekten Lage mitten in den schönsten Skigebieten Österreichs betrieben.

Ein Blick hinter die Kulissen offenbart zudem spezielle Herausforderungen, die sowohl mit der Innenerrichtung als auch den Außenumbauten im Zusammenhang stehen: Viele der baulichen Maßnahmen erforderten sehr lange Genehmigungsverfahren. Zudem bedeuten Bauarbeiten auf über 2000 Metern Seehöhe enorme logistische und witterungsbedingte Hürden, die weit über ein normales Bauvorhaben hinaus gehen. Und es braucht zeitgeistiges G’spür und den Mut zur Veränderung.