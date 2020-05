Designgrüße per Mail aus Mailand

Heuer ist alles anders

Der Coronavirus hält die Welt in Atem und die Menschen in den Häusern. Der 59. Salone del Mobile wurde zunächst verschoben und schließlich abgesagt. Für die Enthüllungen namhafter Designer wie Philippe Starck, Patricia Urquiola oder den Bouroullec-Brüdern drängen sich diesmal also nicht zig ungeduldige Journalisten um die beste Sicht.