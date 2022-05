Ein hochwärtiger Duft ist wie ein Kunstwerk

KURIER: Als Künstler fertigen Sie luftig-leichte Skulpturen, etwa aus Glasfaserharz, Metall oder Papier. Was ist der gemeinsame Nenner dieser zarten Kunstwerke und der individuellen Raumdüfte, die Sie konzipieren?

Maurice Joosten: Die Kreation eines Duftes ist der Kreation eines Kunstwerkes sehr ähnlich. Wie sich ein Maler seiner Farben oder ein Bildhauer seines Materials bedient, um ein Gemälde oder eine Plastik zu schaffen, bediene ich mich einer Palette von 100 Prozent natürlichen Essenzen und Aromaölen, um einen Duft zu konzipieren.

Können Sie Ihre Tätigkeit als Raumduft-Designer an einem Beispiel erläutern?

Für Heckfield Place, einem luxuriösen historischen Landhotel in Hampshire, das zwischen Wäldern und einem ummauerten Blumenkräutergarten liegt, haben wir vier verschiedene Raumdüfte entwickelt: Einen Duft für den Eingangsbereich in zwei jahreszeitlichen Varianten, einen Duft für die Hotelzimmer und einen weiteren für den Spa-Bereich.

Sie alle basieren auf Sammlungen von Gräsern, Blüten, Kräutern, Blättern und Hölzern, die wir auf Spaziergängen rund um das Haus gesammelt haben – auch zu den jeweils unterschiedlichen Jahreszeiten.

Sie haben auch Kollektionen für Privatkunden kreiert. Wie finden Kunden den passenden Raumduft?

In unserem Sortiment finden sich frische Aromamischungen für bessere Konzentration und mehr Energie, etwa am Morgen oder während der Arbeitszeit, entspannende Kompositionen zur Beruhigung von Geist und Körper, etwa am Abend vor dem Zubettgehen – oder luxuriöse Mischungen aus Holz- und Blütendüften für die perfekte warme Begrüßung.