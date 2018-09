Design District 1010: Reize für alle Sinnesorgane

Gläserne Cubes

Interessierte haben an manchen Stationen sogar die Möglichkeit, den Machern bei ihrem Handwerk zuzusehen und somit ihr Bewusstsein für Design zu erweitern – es geht demnach nicht nur um das Endprodukt. Verfeinert wird der Design District 1010 durch große gläserene Cubes, die an prominenten Orten der Innenstadt wie vor dem Café Landtmann, am Michaelerplatz oder beim Burgtor als Blickfang als eine Art Schaufenster sorgen.