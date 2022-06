Design der Woche: Zement-Tischchen von Patricia Urquiola

Mit einer coolen Kollektion von Tischen, Sitzgelegenheiten und Accessoires aus Zement lockte der Stand zahlreiche Besucher an. Kraftvoll und dabei doch ganz leicht wirken die Möbel für sich, aber auch in der Gruppe. Skulpturale Formen und klare Linien gepaart mit monolithischem Charakter und Leichtigkeit ergeben hier eine ästhetische Sprache, die sich natürlich an klassische wie zeitgenössische Räume anpasst.