Design der Woche: Hübscher Aufputz für das alte Sofa

Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben: Bemz hat sich darauf spezialisiert, Polster- und Sitzmöbeln einen neuen Anstrich zu verpassen. Denn gerade beim Sofa, das zumeist einen zentralen Teil innerhalb des Wohnzimmers bildet, kann durch eine kleine Veränderung eine große Wirkung erzielt werden – sodass der Eindruck eines neuen Möbelstücks entsteht. Seit 2005 verschreibt sich die schwedische Brand Bemz der Herstellung von Bezügen für diverse Ikea-Möbeln und setzt dabei auf ein nachhaltiges Konzept samt Vermeidung von Abfallprodukten.

Zum ersten Mal setzt der Hersteller bei den Bezügen auf grafische Muster. Mit den vier neuen Designs der Graphic Collection möchte Bemz dazu inspirieren, das Zuhause mit dekorativen Mustern zu beleben. Diese setzen ein Statement in der sonst zurückhaltenden Einrichtung oder machen den Raum interessant und schaffen Tiefe. Im Bild oben ist der Graphic Bouclé zu sehen: Dabei trifft das überdimensionale Muster auf weiches Material mit traditioneller Brokatstruktur. Zur Kollektion zählen außerdem Graphic Cotton, Chenille und Leinen, die in verschiedenen erdigen Tönen teils in sich gemustert sind. Um sicherzugehen, können Stoffproben angefordert werden. Erhältlich sind die Musterbezüge ab € 449,- über www.bemz.com