Design der Woche: Personalisierbare Kommoden aus Dänemark

Wir alle brauchen persönlichen Freiraum. Einen Ort, an dem wir uns aufgehoben und geborgen fühlen. In den eigenen vier Wänden funktioniert das vor allem durch das Einbringen des persönlichen Geschmacks. Starke Charaktere brauchen flexible Formen des Ausdrucks. Das perfekte Möbelstück passt sich an die Vorlieben und Ansprüche seines Besitzers an. Nicht immer stimmen Maße, Form und Ausstattung mit den Anforderungen überein.

Dies bedenkend bietet Montana Furniture ein modulares System, das den persönlichen Wünschen gerecht wird. Klare Formen lassen Farben sprechen, deshalb stehen diese im Mittelpunkt der Montana Designs. Farben beeinflussen und inspirieren: Von hell leuchtend bis tief dunkel von pastellig bis knallig, je nach Stimmung und Geschmack. Mit 42 Farben und endlosen Kombinationen erhält man hier die Möglichkeit, Einrichtung nach Wunsch zu realisieren.

Das familien-geführte Unternehmen bietet seit dem Jahr 1982 personalisierte Aufbewahrungslösungen. Das dänische Unternehmen für Spitzenmöbel wurde von Peter J. Lassen gegründet, der auch das modulare Montana-System entwickelte. Die Gestaltung, Entwicklung und Fertigung aller Montana-Module erfolgt in Dänemark. In einer kleinen Stadt auf der Insel Fünen arbeiten täglich über 140 Fachleute hart daran, die höchsten Standards in puncto Verarbeitung, Lackierung und Montage einzuhalten, um sicherzustellen, dass die Möbelstücke ein Leben lang halten. Die Preise variieren je nach Ausführung und Modell. www.montanafurntiure.com