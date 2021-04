Design der Woche: Lichtobjekte von Mattheo Thun

Lampen mit System

Das Lichtsystem ermöglicht eine intuitive Installation, wo immer dies für direkte oder indirekte Beleuchtung nach oben oder unten erforderlich ist – high or low. Hilow kann als einzelne Struktur für private Räume verwendet werden - eine lineare Ausrichtung kann eine Bar oder einen Counter betonen - kleinere „Wolken“ können das Licht im Retailbereich akzentuieren und frei rotierende Elemente beleuchten das Büro in verschiedene Richtungen. Der Hilow-Körper besteht aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss, der die horizontalen Elemente in Weiß-, Schwarz-, Bronze-, Mattmessing- oder Titan-Polyacrylfarbe verbindet. Ein neuer LED-Diffusor sorgt für weniger Reflexion, aber mehr Effizienz. Preise und Verfügbarkeit über www.panzeri.it