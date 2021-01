Design der Woche: Kubischer Beistelltisch

Reines Kunstobjekt oder ein Gebrauchsgegenstand? Der einzigartige Beistelltisch „Yves“ ist so hübsch anzusehen, dass er ebenso in einer Galerie stehen könnte. Genau das ist schließlich die Idee dahinter: Das Design-Kollektiv von Hommés Studio baut Möbel, die jedem Haus, jeder Wohnung Persönlichkeit und Seele verleihen sollen. Diesem Anspruch wird „Yves“ jedenfalls gerecht. Der aus weißem Ahornholz gefertigte Kaffeetisch besticht durch seine würfelähnliche Form, die blauen Einlegearbeiten sind als Hommage an den französischen Künstler Yves Klein zu verstehen, dem das dekorative Stück auch seinen Namen verdankt.