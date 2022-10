Design der Woche: Die "unsichtbare" Sauna im Garten

Verkrampfte Muskelpartien entspannen sich, der Geist kommt zur Ruhe, der Stoffwechsel wird angeregt, die Stimmung hellt sich auf, der Stress geht: Saunieren gehört zu den Wellness-Klassikern und hat einen ganzheitlichen Effekt. Um diesen nicht nur im Spa-Hotel oder der Therme zu erleben, lohnt sich eine Sauna für zu Hause. Besonders stylisch schwitzen lässt sich in der Amadé von Beta Wellness: Sie kombiniert die interne Funktionalität einer gemütlichen Familiensauna kombiniert mit der äußeren Eleganz eines modernen Gartenhauses in purem, linearen Design. Dafür gab es den Red Dot Design Award.

Wie ein Kunst-Objekt steht dieser komplett verspiegelte Kubus im Garten. Die dunkle Glashülle der Kabine fügt sich harmonisch und unauffällig in die Umgebung ein, durch das verwendete Thermo-Sicherheitsspiegelglas werden die Saunagänger in der Kabine dennoch vor Blicken geschützt. So ist eine fast unsichtbare Nutzung der Sauna möglich, während der Blick nach draußen die Enge der Kabine vergessen lässt. Das Interieur ist geprägt von der hochwertigen Verarbeitung aus rustikalem Tyrol-Holz. Individuelle Maßanfertigung und Anpassung der Features im Innenraum möglich. Preis auf Anfrage über www.beta-wellness.com